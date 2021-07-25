За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 15 ДТП

В итоге 26 человек получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили сегодня в управлении ГИБДД, 9 августа в Элисте 26-летний водитель Нивы совершил наезд на человека, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу по улице Ленина. В результате происшествия он получил ранения.

В обед 10 августа на 173 километре ФАД Р-22 "Каспий" 28-летний житель Республики Дагестан, управляя машиной "Тойота-Камри", при совершении обгона не учел скоростной режим и расстояние до встречного транспортного средства и допустил столкновение. В результате оба водителя, а также 2 пассажира автомобиля "ГАЗ-2707" доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

13 августа элистинец, управляя автомашиной "Фольксваген-Поло", двигаясь по улице Рокчинского, не уступил дорогу "Шевроле". Последняя инерционно продолжила движение и совершила столкновение с впереди стоящей автомашиной "Рено". В результате происшествия пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир автомашины Шевроле.

На следующий день на улице Сухэ-Батора города Элиста произошло столкновение трех автомашины – "Ваз-21099", "Хендэ-Солярис" и "Лада-Гранта". Ранения получил несовершеннолетний пассажир Лады.

В ночь с 15 на 16 августа неустановленный водитель, управляя транспортным средством "ВАЗ-212140", двигаясь по улице Пионерская села Приютное, допустил наезд на ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Подросток был доставлен в медицинское учреждение.

Также за прошлую неделю при надзоре за дорожным движением задержаны 25 человек, севших руль в состоянии опьянения. Из них 4 уже были лишены права управления.