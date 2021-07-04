Жители частных домов по улице Илюмжинова испытывают неудобства из-за отсутствия парковки

Свои машины они оставляют во дворах. А у ворот стоят чужие автомобили. Их оставляют посетители расположенной по другую сторону дороги поликлиники МВД. Уже не раз элистинцы обращались в ведомство с просьбой решить проблему. А сегодня призвали на помощь общественников. Какой выход из ситуации они предлагают, выяснял Александр Бедишов.

Чаще всего, по словам местного жителя Геннадия Скрынникова, водители оставляют машины прямо у ворот дома. Ни выехать со своего двора, ни заехать туда мы не можем.

Как считают жители этих домов, из-за того, что проезжая часть по обе стороны забита машинами посетителей поликлиники МВД, создается аварийная ситуация.

Если найти владельцев машин, создавших затор, не удается, обращаемся в дежурную часть горотдела, рассказывает Гиляна Ванькаева.

Но это – не выход из ситуации. Она требует особого внимания, принятия серьезных решений, утверждают люди.

Как пояснили в пресс-службе Управления МВД, у ведомства нет полномочий, чтобы обустроить парковку для сотрудников и пациентов поликлиники, так как, прилегающая территория находится в ведении администрации города. А пока, по мнению руководителя регионального исполкома ОНФ Баатра Мергульчиева, можно принять временные меры.

Кроме того, для парковки ведомственного транспорта можно использовать стоянку рядом с хурулом – буквально в 20 метрах от поликлиники. А уже со временем – обустроить свою.