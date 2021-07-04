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5 августа, 18:30
Новости

Прокуратура Юстинского района требует устранения нарушений при обеспечении безопасности отдыхающих на водных объектах

Прокуратура Юстинского района требует устранения нарушений при обеспечении безопасности отдыхающих на водных объектах

В рамках проверки, стало известно, что Администрацией Юстинского РМО, меры по обеспечению безопасности людей на воде принимаются не в полном объёме. Речь идёт о территории пляжа и массового отдыха людей вдоль береговой линии у посёлка Цаган-Аман. В адрес главы  Юстинского РМО прокуратурой района внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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