Прокуратура Юстинского района требует устранения нарушений при обеспечении безопасности отдыхающих на водных объектах

В рамках проверки, стало известно, что Администрацией Юстинского РМО, меры по обеспечению безопасности людей на воде принимаются не в полном объёме. Речь идёт о территории пляжа и массового отдыха людей вдоль береговой линии у посёлка Цаган-Аман. В адрес главы Юстинского РМО прокуратурой района внесено представление об устранении выявленных нарушений.