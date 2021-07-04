ЦИК России провел совещание по вопросам организации работы центров наблюдения на выборах

Сегодня Избирательная комиссия Республики Калмыкия приняла участие в совещании ЦИК России в режиме видеоконференцсвязи по вопросам организации видеонаблюдения и работы центров наблюдения на выборах в единый день голосования 19 сентября.

В совещании также приняли участие Руководитель Администрации Главы Калмыкии Чингис Бериков, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека Олег Базыров, министр цифрового развития Алексей Этеев, заместитель Председателя региональной Общественной палаты Эльза Шамова, а также заместитель директора Калмыцкого филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Харкибенова и представители политических партий.