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5 августа, 17:45
НовостиОбществоГосударство

ЦИК России провел совещание по вопросам организации работы центров наблюдения на выборах

ЦИК России провел совещание по вопросам организации работы центров наблюдения на выборах

Сегодня Избирательная комиссия Республики Калмыкия приняла участие в совещании ЦИК России в режиме видеоконференцсвязи по вопросам организации видеонаблюдения и работы центров наблюдения на выборах в единый день голосования 19 сентября.

В совещании также приняли участие Руководитель Администрации Главы Калмыкии Чингис Бериков, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека Олег Базыров, министр цифрового развития Алексей Этеев, заместитель Председателя региональной Общественной палаты Эльза Шамова, а также заместитель директора Калмыцкого филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Харкибенова и представители политических партий.

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