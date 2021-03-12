Жители Целинного района смогли получить бесплатную консультацию и обследование

На прием к специалистам - маммологу и онкохирургу Центра амбулаторной онкологической помощи пришли пациенты с подозрением на онкозаболевание, люди пожилого возраста, которые не обращались за медицинской помощью больше года и те, кто решил проверить состояние своего здоровья.

Вера Манджиева в числе первых пациентов. Жалоб нет, говорит женщина, но решила пройти профилактический осмотр молочных желез. Давно не делала маммографию. А насколько это важно, знает не понаслышке, ведь она сама была медработником.

На прием пришли те, у кого есть подозрения на наличие опасных уплотнений и те, кому необходима консультация специалистов. Это не только женщины, но и мужчины, которые следят за своим здоровьем. Например, Виктор Тактинов – участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По его словам, 10 лет назад он перенес операцию, прошел 7 курсов химиотерапии.

В очереди также пожилые люди, которые из-за пандемии больше года не посещали врачей. Главная задача выездных осмотров – предупредить и вовремя обнаружить патологию, распознать злокачественную опухоль молочных желез на самом раннем этапе. Дело в том, что люди за помощью обращаются уже в запущенной стадии заболевания. Вовремя сделанное УЗИ может сэкономить время лечения. По словам заведующей Центром амбулаторной онкопомощи ресбольницы Юлии Катаевой, в год фиксируется до восьмисот таких пациентов.

Как говорят специалисты, доброкачественные изменения молочных желез есть у большинства женщин. Они не опасны для жизни, их не нужно срочно удалять. Но важно наблюдать. За день онкологи осмотрели более 20 жителей Целинного района. Всем нуждающимся назначены дополнительные обследования и будет проведено лечение. Этот прием организован в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Практика выездных медицинских осмотров будет продолжена. Следующий населенный пункт - Кетченеровский район.