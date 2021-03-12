В Элисте прошел субботник, посвященный Международному дню защиты Земли

Праздник, призванный привлечь внимание людей к глобальным экологическим проблемам, в этом году отмечается в юбилейный, пятидесятый раз.

К проблеме загрязнения природы с неравнодушием относятся и в степном регионе. На территории улицы имени Хомутникова волонтёрами был организован субботник. Совместно с неравнодушными студентами столичных колледжей, ребята приступили к очистке родного города.

Сегодняшняя акция – лишь начало. С наступлением тёплой погоды подобные акции будут проходить повсеместно в течение двух месяцев.

Как отмечают организаторы, благодаря неравнодушным молодым людям, которые активно предлагают свою помощь и вовлекают в это благое дело своих знакомых – наш город всегда будет оставаться чистым.