Завершает свою работу школа калмыцкого прикладного искусства «Алтн Утцн»

Напомним, она была организована на базе Калмыцкого государственного университета. Благодаря бесплатным курсам, удалось обучить около 170 желающих познать швейное мастерство. Это проект кафедры технологии и менеджмента инженерно-технологического факультета. Его создатели участвовали в конкурсе грантов и одержали победу.

«Алтн Утцн». Это название было выбрано не просто так. Переводится как «Золотая нить». И ею здесь не только вышивают, она связывает поколения, считают участницы проекта. Когда-то такими узорами украшали одежду предки. Желающих освоить это искусство немало. В группу еще приходят новенькие. Например, для Галины Бадмаевой это первое занятие. Мастер-класс позволит за пару часов освоить навык. Говорит, будет, чему научить дочку.

Занятия проводятся на базе учебно-производственного центра при КалмГУ. Его руководитель, мастер декоративно-прикладного творчества Лариса Битюкеева рассказывает: красиво одеваться любили во все времена.

Лариса Битюкеева в числе восьми задействованных преподавателей кафедры. Программа обучения еще до старта обещала быть насыщенной - мастер-классы, онлайн-мастерские, выставки-ярмарки и конкурсы с применением интернет-платформ, но такое разнообразие лишь разожгло интерес. Курсы охватывают 6 видов прикладного искусства.

Всего на субсидии из ресбюджета претендовали десять некоммерческих организаций в трех номинациях. Конкурс провели в рамках региональной программы «Творческие люди», которая входит в нацпроект «Культура».

Преподавательский состав нацелен на разработку еще пары проектов, посвященных калмыцкой культуре. Один из них – будет знакомить с образом замужней женщины и особенностям ее одежды. А другой – с искусством создания национальных головных уборов. Слушательницы нынешних курсов уже загорелись идеей освоить новые знания.