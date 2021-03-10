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29 марта, 12:25
НовостиЗдравоохранение

Жители Целинного района могут записаться на консультацию врачей

Жители Целинного района могут записаться на консультацию врачей

Приём проведут маммолог и онкохирург. Приглашаются пациенты с подозрением на онкозаболевание, люди, входящие в группу риска на новообразования, диспансерные больные, инвалиды, онкобольные и лица пожилого возраста, не обращавшиеся за медпомощью более года.

  Прием организован в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в целях диагностики рака молочной железы, прямой кишки, щитовидной и предстательной желез, а также рака кожи при помощи дерматоскопа - современного аппарата для исследования новообразований кожи. 

 

 

 

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