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29 марта, 13:17
НовостиОбществоПолитика

Диалог между обществом и властью

Диалог между обществом и властью

В Калмыкии продолжает работу Центр управления регионом, который помогает гражданам в решении насущных проблем. 

 За 4 месяца зафиксировано около тысячи обращений, почти 90% из них - отработано. Мониторинг проводится на постоянной основе в пяти социальных сетях.

  По словам руководителя ЦУР Калмыкии Аралтана Бамбышева, время формальных отписок ушло в прошлое, органы власти дают конкретный ответ на проблему: когда и как именно будет решен тот или иной вопрос. Подробнее об этом расскажем выпусках "Вести Калмыкия".

 

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