Диалог между обществом и властью

В Калмыкии продолжает работу Центр управления регионом, который помогает гражданам в решении насущных проблем.

За 4 месяца зафиксировано около тысячи обращений, почти 90% из них - отработано. Мониторинг проводится на постоянной основе в пяти социальных сетях.

По словам руководителя ЦУР Калмыкии Аралтана Бамбышева, время формальных отписок ушло в прошлое, органы власти дают конкретный ответ на проблему: когда и как именно будет решен тот или иной вопрос. Подробнее об этом расскажем выпусках "Вести Калмыкия".