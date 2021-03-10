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29 марта, 12:03
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Герой Калмыкии Валерий Очиров отметил свой 70-летний юбилей

Герой Калмыкии Валерий Очиров отметил свой 70-летний юбилей

Генерал-лейтенант Очиров решил отметить круглую дату на родной земле. Валерий Очиров – участник боевых действий в Афганистане, первый калмык, который после возвращения из депортации,  в 1985 году получил золотую звезду Героя страны. В этот день звучали самые теплые и искренние пожелания в его адрес.

Как отметил Глава региона Бату Хасиков, Очиров – настоящий патриот. Его энергия и мудрость вдохновляет нас на новые свершения. Для Валерия Очирова слова «Служу Отечеству» - главный принцип жизни.

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