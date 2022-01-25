Жители 4 микрорайона Элисты в ожидании нового спорткомплекса

Каким он будет? Об этом шла речь на выездном совещании с участием представителей администрации города, министерства спорта и молодёжной политики и депутатами горсобрания. Объект планируется возвести в рамках проекта «Детский спорт» и Нацпроекта «Демография». Предполагается, что это будет хорошо оборудованная площадка для занятий спортом в шаговой доступности, которая включает в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола и площадку для воркаута. При проектировании объекта будут учтены также пожелания жителей, высказанные в ходе рабочей встречи.