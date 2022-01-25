В школах республики будут изучать Финансовую грамотность

Преподавание предмета введено в рамках внеклассной деятельности. А в двух пилотных дошкольных образовательных учреждениях Элисты организовано обучение в игровой форме. Эти данные были озвучены в докладе представителя профильного ведомства на заседании Межведомственной комиссии по реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности населения.

Кроме того, старшеклассники принимают активное участие в онлайн- уроках и олимпиадах по финграмотности.