В школе поселка Аршан появилась первая Парта Героя

Мероприятие состоялось в рамках одноименного Всероссийского образовательного проекта, задача которого - рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших мужество и готовность к самопожертвованию. В Аршанской школе увековечили имя Павла Гирдикова.

О подвиге своего старшего брата Константин Надбитов может рассказывать часами. Павел ушел на фронт добровольцем и оказался в гуще военных действий на Дону. В рядах 110-й отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии служил сначала снайпером, потом возглавил эскадрон, героически сражавшийся за каждую пядь земли. Павел Гирдиков погиб в феврале 43-го. Он покоится в братской могиле защитников станицы Новоалександровская Ростовской области. Там же установлен обелиск с именами Героев.

Как сотни и тысячи молодых калмыцких парней Павел Гирдиков отдал жизнь за светлое будущее своего народа, своей Отчизны. Аршанские школьники гордятся своим земляком, считая его истинным патриотом. Парта Героя - увековечит память о нем. Примером мужества и героизма он будет служить не для одного поколения.

Напомним, Парта Героя – проект, который реализуется партией «Единая Россия » в рамках программы «Историческая память».