Жителей столицы Калмыкии обеспечат качественными коммунальными услугами

В ближайшие полтора года в Элисты будут реконструированы 42 км инженерных сетей. Речь идет о водо-, теплоснабжении и водоотведении. На эти цели выделено почти 640 млн руб., в том числе – более 520 млн руб. – из федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба «Фонда развития территорий».



Планируется, что уже до конца следующего года будет обновлено 38 км водопроводных сетей. Также будут реконструированы инженерные коммуникации канализационного коллектора и теплоснабжения.

Работы будут реализованы в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Ее оператором выступит «Фонд развития территорий».



«Новая программа была разработана по поручению Президента России», цитирует генерального директора Ильшата Шагиахметова пресс-служба фонда.



Фото: Фонд развития территорий