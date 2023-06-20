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23 июня, 10:40
Новости

Жителей столицы Калмыкии обеспечат качественными коммунальными услугами

Жителей столицы Калмыкии обеспечат качественными коммунальными услугами

В ближайшие полтора года в Элисты будут реконструированы 42 км инженерных сетей. Речь идет о водо-, теплоснабжении и водоотведении. На эти цели выделено почти 640 млн руб., в том числе – более 520 млн руб. – из федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба «Фонда развития территорий».

Планируется, что уже до конца следующего года будет обновлено 38 км водопроводных сетей. Также будут реконструированы инженерные коммуникации канализационного коллектора и теплоснабжения.
Работы будут реализованы в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Ее оператором выступит «Фонд развития территорий».

«Новая программа была разработана по поручению Президента России», цитирует генерального директора Ильшата Шагиахметова пресс-служба фонда.

Фото: Фонд развития территорий

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