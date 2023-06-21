Сегодня в Калмыкии состоялся Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

На нем была представлена витрина вакансий сотрудников в различных регионах страны. Ярмарка трудоустройства – это формат «быстрых свиданий с работодателем». Присоединиться к мероприятию онлайн могли и те соискатели, которые сегодня не смогли лично посетить площадки мероприятия. Напомним, что в апреле состоялся региональный этап подбора кадров. Многие нашли работу. Среди них и герои нашего видеоматериала.