23 июня, 13:17
Сегодня в Калмыкии состоялся Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
На нем была представлена витрина вакансий сотрудников в различных регионах страны. Ярмарка трудоустройства – это формат «быстрых свиданий с работодателем». Присоединиться к мероприятию онлайн могли и те соискатели, которые сегодня не смогли лично посетить площадки мероприятия. Напомним, что в апреле состоялся региональный этап подбора кадров. Многие нашли работу. Среди них и герои нашего видеоматериала.
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