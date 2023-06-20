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23 июня, 09:39
Новости

Прокуратурой Целинного района взят на контроль ход проверки по факту ДТП

Прокуратурой Целинного района взят на контроль ход проверки по факту ДТП

На 282 км федеральной автодороги Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» поздно вечером произошло столкновение двух транспортных средств – грузовика, который не справился с управлением и допустил выезд прицепа на встречную полосу, и движущейся навстречу легковушки «Лада Приора». Следовавшая за ней иномарка во избежание столкновения ушла в кювет. Там она совершила наезд на бетонный камень. В числе пострадавших - пассажиры «Лады Приоры», в их числе несовершеннолетний. Они доставлены в медицинское учреждение. На место происшествия выезжала прокурор Целинного района Ирина Бадмаева. Ею организована координация деятельности прибывших оперативных служб.

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По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль районным надзорным органом .

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия

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