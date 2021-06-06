Жителей России ждет ряд позитивных изменений

С 1 июля вводятся новые пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет, растущих в неполных или малообеспеченных семьях. Ежемесячная выплата будет составлять 50% величины прожиточного минимума ребёнка. Также изменится и порядок начисления пособия женщинам на ранних сроках беременности. Они будут получать его вне зависимости от того, работают или нет. Главное, встать на учет в медорганизации. Подать заявление можно будет через портал Госуслуг или в отделениях ПФР с сегодняшнего дня.