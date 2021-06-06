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1 июля, 09:44
НовостиПроисшествия

Часть домов в нескольких районах Элисты вновь остались без воды

Часть домов в нескольких районах Элисты вновь остались без воды

Об этом сообщает пресс-служба Элистинского водоканала, его бригады в эти минуты устраняют утечки на водопроводной линии​ ​ в районе дома № 18 в восьмом микрорайоне.

Также прекращена подача воды ​ в домах № 3,10,11,12,12а,13,14,16,16а,17,18 восьмого микрорайона. Организован подвоз воды водовозом.

Прекращена подача воды в ряде домов ул. 28 Армии, на водопроводной линии по ул. Ленина, 329 и на часть улиц Ленина, Пюрбеева, Клыкова.

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