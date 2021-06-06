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1 июля, 11:21
НовостиОбщество

С сегодняшнего дня повышается стоимость услуг ЖКХ

С сегодняшнего дня повышается стоимость услуг ЖКХ

 По данным региональной службы по тарифам, в Калмыкии за электроэнергию населению придется платить почти на 5 процентов больше, за газ – на 3 с лишним. Водоснабжение подорожает на 3,2% по республике, для элистинцев – на 3,3%. Также вырастут тарифы на водоотведение, отопление, горячую воду, вывоз мусора.

Напомним, в республике предусмотрены средства для компенсаций, если оплата будет выше допустимого индекса — 5,4%. Для этого нужно обратиться в соцзащиту. По стране, по информации ведомства, тарифы вырастут в среднем на 3,3%.

 

 

 

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