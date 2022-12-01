Жителей республики приглашают на бесплатные мастер-классы по калмыцкой народной вышивке

Аксессуары ручной работы, вязаная одежда и другой hand made сегодня невероятно популярны. Хотя рукоделие на протяжении всей истории проходило и периоды упадка и забвения, но все равно возвращалось в моду. Кермен Батырева занимается исследованием разновидностей калмыцкой вышивки - зег.



Еженедельно мастерица для всех желающих проводит мастер-классы, рассказывает о феномене традиционного шитья. В рамках ее авторского проекта при поддержке регионального общества друзей Монголии практические занятия для начинающих искусниц проводят мастера народно-художественных промыслов.



Очередной урок проведет педагог из Москвы Алеся Калмыкова. Мероприятия состоятся 24 и 25 февраля.



Фото: Центр "Мой бизнес Республика Калмыкия"