22 февраля, 08:59
Жителей республики приглашают на бесплатные мастер-классы по калмыцкой народной вышивке
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Аксессуары ручной работы, вязаная одежда и другой hand made сегодня невероятно популярны. Хотя рукоделие на протяжении всей истории проходило и периоды упадка и забвения, но все равно возвращалось в моду. Кермен Батырева занимается исследованием разновидностей калмыцкой вышивки - зег.
Аксессуары ручной работы, вязаная одежда и другой hand made сегодня невероятно популярны. Хотя рукоделие на протяжении всей истории проходило и периоды упадка и забвения, но все равно возвращалось в моду. Кермен Батырева занимается исследованием разновидностей калмыцкой вышивки - зег.
Еженедельно мастерица для всех желающих проводит мастер-классы, рассказывает о феномене традиционного шитья. В рамках ее авторского проекта при поддержке регионального общества друзей Монголии практические занятия для начинающих искусниц проводят мастера народно-художественных промыслов.
Очередной урок проведет педагог из Москвы Алеся Калмыкова. Мероприятия состоятся 24 и 25 февраля.
Фото: Центр "Мой бизнес Республика Калмыкия"