Рифат Сабитов: "Президент с благодарностью отметил единение всего нашего народа в это непростое время испытаний"

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Президент России Владимир Путин сегодня, 21 февраля, обратился с Посланием к Федеральному Собранию. По традиции на оглашении присутствовали не только российские парламентарии, депутаты Государственной Думы и представители Совета Федерации, но и члены федерального правительства, главы всех российских регионов, члены Общественной палаты РФ, общественные и культурные деятели, духовные лидеры религиозных объединений, журналисты и военные корреспонденты.

В этом году в зале были также участники специальной военной операции и волонтеры, выполнявшие гуманитарную миссию на новых территориях.

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Рифат Сабитов подчеркнул, что в Послании Федеральному Собранию президент четко обозначил основные приоритеты и направления развития страны. Все социальные программы будут полностью реализованы. Особое внимание будет уделяться восстановлению и развитию новых регионов, восстановлению там предприятий, созданию рабочих мест.

Особенно важным является решение о создании государственного фонда поддержки участников СВО и их семей, через который в каждом регионе, каждой семье будет оказываться конкретная адресная помощь.

Кроме того, в стране продолжится реализация программ поддержки семьи, материнства и детей.

Рифат Сабитов отметил, что в Послании главы государства говорилось о необходимости перестройки системы образования и подготовки кадров для работы во всех отраслях экономики в современных условиях, было сказано о важности развития малых городов и сельских поселений, о реализации в них программ по улучшению качества медицинского обслуживания, общественного транспорта, социальных учреждений.

«В своем выступлении президент выразил особую благодарность нашим воинам, героически защищающим интересы Отечества. Глава государства отметил единение всего нашего народа в это непростое время испытаний. И абсолютно правильно сказал, что Россию никто и никогда не сможет победить, потому что мы один большой и сплоченный народ, мы уверены в себе, уверены в своих силах, потому что правда за нами», — подчеркнул Рифат Сабитов.

Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/179327