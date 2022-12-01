Сегодня артисты Национального оркестра Калмыкии выступят в Яшалте и Городовиковске

Музыканты представят лучшие номера из своего репертуара. Познакомят жителей республики с калмыцкими народными и современными мелодиями, исполнят композиции народов Мира.



Гости услышат прославленных солистов: Эдуарда Бурлакова, Татьяну Бузылеву, Елену Каджиеву, а также молодых солистов оркестра - Мингияна Ханинова, Марию Эрднееву и Намджила Болдырева.



Завтра, в День защитника Отечества, артисты творческого коллектива проведут концерт в селе Троицкое. 24 февраля поздравят с национальным праздником жителей Цаган Амана.



Фото: Национальный оркестр Калмыкии