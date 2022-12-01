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22 февраля, 09:11
Новости

Сегодня артисты Национального оркестра Калмыкии выступят в Яшалте и Городовиковске

Сегодня артисты Национального оркестра Калмыкии выступят в Яшалте и Городовиковске

Музыканты представят лучшие номера из своего репертуара. Познакомят жителей республики с калмыцкими народными и современными мелодиями, исполнят композиции народов Мира.

Гости услышат прославленных солистов: Эдуарда Бурлакова, Татьяну Бузылеву, Елену Каджиеву, а также молодых солистов оркестра - Мингияна Ханинова, Марию Эрднееву и Намджила Болдырева.

Завтра, в День защитника Отечества, артисты творческого коллектива проведут концерт в селе Троицкое. 24 февраля поздравят с национальным праздником жителей Цаган Амана.

Фото: Национальный оркестр Калмыкии

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