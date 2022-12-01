16 февраля, 14:37
 -5 °C
79,57
74,21
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 февраля, 11:34
Новости

17 февраля 2023 года в 10.00 часов состоится бесплатный семинар для налогоплательщиков, сообщает УФНС России по РК

17 февраля 2023 года в 10.00 часов состоится бесплатный семинар для налогоплательщиков, сообщает УФНС России по РК

Спикеры рассмотрят вопросы применения специальных налоговых режимов, связанных с внедрением института Единого налогового счета.

Место проведения семинара: г. Элиста, ул. Губаревича, д. 4, 7 этаж (актовый зал Управления ФНС России по РК).
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Возможно уточнение или дополнение тематики семинара.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия