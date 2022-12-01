16 февраля, 11:34
17 февраля 2023 года в 10.00 часов состоится бесплатный семинар для налогоплательщиков, сообщает УФНС России по РК
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Спикеры рассмотрят вопросы применения специальных налоговых режимов, связанных с внедрением института Единого налогового счета.
Спикеры рассмотрят вопросы применения специальных налоговых режимов, связанных с внедрением института Единого налогового счета.
Место проведения семинара: г. Элиста, ул. Губаревича, д. 4, 7 этаж (актовый зал Управления ФНС России по РК).
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Возможно уточнение или дополнение тематики семинара.