Жителей Калмыкии в феврале ждет 11 выходных дней

В этом году –День защитника Отечества 23 февраля выпадает на четверг. Чтобы не разрывать праздник и выходные одним рабочим днем, Правительство России перенесло выходной c воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля.



Таким образом из 28 дней февраля россияне, которые трудятся по графику 5/2, будут работать всего 18 дней, десять дней составят выходные и праздники. А у населения степного региона в феврале будет одиннадцать выходных дней и семнадцать рабочих в связи с празднованием праздника весны Цаган Сар 21 февраля.