2 февраля, 20:32
 0 °C
76,96
70,04
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 февраля, 09:36
Новости

В рамках декады "Есть такая профессия - пожарный" в МЧС Калмыкии прошла экскурсия для студентов Калмыцкого государственного университета

В рамках декады "Есть такая профессия - пожарный" в МЧС Калмыкии прошла экскурсия для студентов Калмыцкого государственного университета

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. В ходе мероприятия студентам рассказали о мерах безопасного поведения в различных экстренных ситуациях. После чего для молодых людей провели экскурсию в музее калмыцкого МЧС, где студенты узнали с чего начиналась, как развивалась пожарная охрана региона, и с какими трудностями сталкивались сотрудники.

Фото: t.me/mchs_08kalmykiya

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия