2 февраля, 09:36
В рамках декады "Есть такая профессия - пожарный" в МЧС Калмыкии прошла экскурсия для студентов Калмыцкого государственного университета
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Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. В ходе мероприятия студентам рассказали о мерах безопасного поведения в различных экстренных ситуациях. После чего для молодых людей провели экскурсию в музее калмыцкого МЧС, где студенты узнали с чего начиналась, как развивалась пожарная охрана региона, и с какими трудностями сталкивались сотрудники.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. В ходе мероприятия студентам рассказали о мерах безопасного поведения в различных экстренных ситуациях. После чего для молодых людей провели экскурсию в музее калмыцкого МЧС, где студенты узнали с чего начиналась, как развивалась пожарная охрана региона, и с какими трудностями сталкивались сотрудники.
Фото: t.me/mchs_08kalmykiya