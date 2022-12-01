Сегодня в республиканской больнице имени Жемчуева продолжаются курсы калмыцкого языка для сотрудников

Посещать занятия могут все желающие абсолютно бесплатно. Уроки проводит преподаватель калмыцкого медколледжа имени Тамары Хахлыновой Светлана Суктуева. А инициатором мероприятия по обучению стал главный врач ресбольницы Александр Калаев.



Курс продлится два месяца и в дальнейшем позволит медикам более свободно общаться с пациентами на калмыцком языке. О том, как проходит процесс изучения родного языка, смотрите в нашем выпуске Вестей.