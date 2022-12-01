2 февраля, 08:54
Сегодня в республиканской больнице имени Жемчуева продолжаются курсы калмыцкого языка для сотрудников
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Посещать занятия могут все желающие абсолютно бесплатно. Уроки проводит преподаватель калмыцкого медколледжа имени Тамары Хахлыновой Светлана Суктуева. А инициатором мероприятия по обучению стал главный врач ресбольницы Александр Калаев.
Посещать занятия могут все желающие абсолютно бесплатно. Уроки проводит преподаватель калмыцкого медколледжа имени Тамары Хахлыновой Светлана Суктуева. А инициатором мероприятия по обучению стал главный врач ресбольницы Александр Калаев.
Курс продлится два месяца и в дальнейшем позволит медикам более свободно общаться с пациентами на калмыцком языке. О том, как проходит процесс изучения родного языка, смотрите в нашем выпуске Вестей.