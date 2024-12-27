Жителей из Калмыкии, как сообщает пресс-служба астраханской таможни, задержали в аэропорту

Таможенники изъяли у супругов незадекларированную партию индийских сувениров весом более 90 кг. Житель Калмыкии приобрел в Индии металлические статуэтки божеств, маски, блокноты с обложками из натуральной кожи, "поющие чаши". "Стоимость 206 изделий он не помнил, чеки на покупку не предоставил", - говорится в сообщении. По оценке экспертов, партия товаров стоит более 500 тысяч рублей, а в магазине ее стоимость может достичь 800 тыс. рублей.

Супруги планировали продать эти сувениры в Астрахани, при этом провезти их пытались под видом предметов для личного пользования и утверждали, что не знали о необходимости декларирования и уплаты таможенных платежей.

В отношении авиапассажиров возбуждены дела (недекларирование товаров).

Фото: Южное таможенное управление