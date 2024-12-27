Сегодня школьники Калмыкии могут подать заявку на участие в Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика»

Это крупнейший литературно-театральный проект, в котором конкурсанты должны представить отрывки из любимых прозаических произведений. Ежегодно в нём участвует свыше 2,5 млн человек из 80 стран и всех регионов России. С 1 февраля начнётся классный этап, за которым последуют школьный, районный и региональный туры конкурса.

Финал пройдёт в детском лагере «Артек» в мае, а победители определятся на Красной площади в начале июня. Мероприятие направлено на повышение популярности чтения среди детей и подростков, продвижения русского языка и литературы