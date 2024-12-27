Правительство России утвердило госпрограмму оказания бесплатной медицинской помощи на 2025-2027 годы

При сохранении диспансеризации граждан, диспансерного наблюдения за работающими гражданами и медицинской реабилитации в поликлиниках и на дому, увеличение финансирование в рамках ОМС составило 16,5 %, что позволит нарастить объемы предоставляемой медпомощи и индексировать ее стоимость. Выросли расходы на фонд оплаты труда более чем на 17 %.

В программу внесен раздел по оказанию медпомощи ветеранам СВО. Это диспансеризация, медицинское наблюдение, внеочередное получение специализированной и высокотехнологичной медпомощи и реабилитации, приоритетное прохождение санаторно-курортного лечения.

В Калмыкии для организации профилактических мероприятий и оказания медпомощи продолжается взаимодействие между медучреждениями, центрами соцзащиты населения и региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».