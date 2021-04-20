Житель Ставрополя, чья история была опубликована на интернет-ресурсах, вернулся домой

Сейчас главное – восстановить здоровье, а остальное – подождет, признается мужчина, который рассказал, что с трудом удалось бежать от человека, давшего ему работу, но едва не лишившего жизни. Путь из калмыцкого поселка Молодежный до родных мест оказался тяжелым. А предоставленные сведения проверяет следственный комитет. В нашем материале подробности этой жуткой истории

Дмитрий Бурцев выписан и находится дома, но пока не ходит. В клиническую больницу №3 Астрахани его привезли в критическом состоянии с переломом костей и другими серьезными травмами. Только придя в себя после трех дней в реанимации, мужчина рассказал историю побега из рабства.

В январе он оказался в Калмыкии на животноводческой стоянке, вблизи поселка Молодежный. Рассказывает, что приходилось буквально выживать. Документы и телефон у пастуха сразу забрал наниматель.

Но попыток вернуться домой и покинуть злосчастное место Дмитрий не оставлял.

Других подробностей своего спасения он не помнит. Уже в больнице, придя в себя, рассказал, кто он и откуда. Оказалось, Дмитрий Бурцев – житель Ставрополя. Сразу же мужчина попросил медперсонал позвонить матери - 72-летней Татьяне Бурцевой. Как она позже рассказала по телефону нашим коллегам из ГТРК «Астрахань», сын еще в январе уехал из дома в неизвестном направлении. Но в полицию заявлять не стала.

Именно добровольцы объединения «Альтернатива» первыми узнали о жуткой истории, в которую попал ставрополец. Спецтранспортом они же доставили его домой. Услуги частной скорой помощи оплатила та же волонтерская организация.

Сейчас Яшкульским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка.

Сегодня Дмитрию Бурцеву предстоит непростой период. Пока он прикован к постели, нуждается в постоянном уходе. Говорит, врачи обозначили сроки – три месяца восстанавливаться после тяжелых увечий.