На стадионе «Буревестник» состоялся Республиканский этап Президентских спортивных игр
Участие в нем приняли восемь команд, это больше полусотни школьников из столицы и районов - победители муниципальных этапов. Ребята продемонстрировали ловкость, меткость и скорость.
Так, накануне девушки и юноши выясняли лучших в стритболе и настольном теннисе. А сегодня соревновались в легкой атлетике.
По итогам первого дня лидером состязаний стала сборная элистинской школы №12. В ее копилке уже есть бронза в стритболе. Команда уже не раз становилась победителем регионального этапа Президентских игр и представляла республику в финале.
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