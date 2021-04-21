На стадионе «Буревестник» состоялся Республиканский этап Президентских спортивных игр

Участие в нем приняли восемь команд, это больше полусотни школьников из столицы и районов - победители муниципальных этапов. Ребята продемонстрировали ловкость, меткость и скорость.

Так, накануне девушки и юноши выясняли лучших в стритболе и настольном теннисе. А сегодня соревновались в легкой атлетике.

По итогам первого дня лидером состязаний стала сборная элистинской школы №12. В ее копилке уже есть бронза в стритболе. Команда уже не раз становилась победителем регионального этапа Президентских игр и представляла республику в финале.