Бизнесмену из Калмыкии грозит до 5 лет тюрьмы за избиение полицейского
Подписывайтесь на нас в Facebook!
Предприниматель Евгений Есенов обвиняется в избиении полицейского на акции 23 января в Москве - об этом сообщает ТАСС.
Гособвинитель попросил приговорить его к пяти годам колонии. По версии следствия, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Есенов несколько раз ударил сотрудника полиции по голове. Родственница обвиняемого заявила журналистам, что он не участвовал в тот день в акции, а отмечал День рождения с друзьями в кафе.
Однако, позже Есенов признал вину в содеянном.