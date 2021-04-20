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19 мая, 18:17
НовостиКриминал

Бизнесмену из Калмыкии грозит до 5 лет тюрьмы за избиение полицейского

Бизнесмену из Калмыкии грозит до 5 лет тюрьмы за избиение полицейского

 

Предприниматель Евгений Есенов обвиняется в избиении полицейского на акции 23 января в Москве - об этом сообщает ТАСС.

Гособвинитель попросил приговорить его к пяти годам колонии. По версии следствия, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Есенов несколько раз ударил сотрудника полиции по голове. Родственница обвиняемого заявила журналистам, что он не участвовал в тот день в акции, а отмечал День рождения с друзьями в кафе.

Однако, позже Есенов признал вину в содеянном.

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