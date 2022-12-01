Житель села Троицкое открыл свое дело

Николай Легкодимов - новоиспеченный владелец автомастерской. Открыть своё дело ему помог проект "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".



Мужчина защитил бизнес-план и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, а на выделенные средства приобрел оборудование и расходные материалы.



Так, в рамках госпрограммы "Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия" граждане, имеющие статус безработного, могут получить единовременную финансовую помощь в размере свыше 150 тыс. рублей.