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15 февраля, 11:26
Новости

Житель села Троицкое открыл свое дело

Житель села Троицкое открыл свое дело

Николай Легкодимов - новоиспеченный владелец автомастерской. Открыть своё дело ему помог проект "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

Мужчина защитил бизнес-план и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, а на выделенные средства приобрел оборудование и расходные материалы.

Так, в рамках госпрограммы "Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия" граждане, имеющие статус безработного, могут получить единовременную финансовую помощь в размере свыше 150 тыс. рублей.

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