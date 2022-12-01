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15 февраля, 14:28
Новости

В Калмыкии закончили ремонт на нескольких улицах

В Калмыкии закончили ремонт на нескольких улицах

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершено строительство на элистинских улицах Северной, Рельефной, Шахматной и Н. Шапшуковой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики.

В рамках нацпроекта в 2022 году также были капитально отремонтированы дороги на 7 улицах столицы республики. Стоит отметить, по итогам прошлого года было приведено в нормативное состояние около 12 километров автомобильных дорог Элисты.

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