В Калмыкии закончили ремонт на нескольких улицах

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершено строительство на элистинских улицах Северной, Рельефной, Шахматной и Н. Шапшуковой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики.



В рамках нацпроекта в 2022 году также были капитально отремонтированы дороги на 7 улицах столицы республики. Стоит отметить, по итогам прошлого года было приведено в нормативное состояние около 12 километров автомобильных дорог Элисты.