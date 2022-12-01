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15 февраля, 11:25
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Сегодня день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Кутыгин

Сегодня день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Кутыгин

Ему исполнился 101 год. Почетный гражданин Калмыкии, участник Сталинградской, Курской битв, он - один из тех, кто освобождал от фашистских захватчиков Украину, Белоруссию, Латвию, Литву, Польшу. С боями фронтовик дошел до самого Берлина, где 8 мая встретил долгожданную Победу.

Тимофей Яковлевич удостоен Ордена Красной Звезды и Отечественной войны I и II степени, двух медалей "За отвагу" и "За победу над Германией". И это только часть знаков отличия. А уже в послевоенное время Тимофей Кутыгин ударно трудился, поднимая из руин республику.

Для многих поколений жителей Калмыкии он остается примером стойкости, мужества и настоящего патриотизма.

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