Сегодня день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Кутыгин

Ему исполнился 101 год. Почетный гражданин Калмыкии, участник Сталинградской, Курской битв, он - один из тех, кто освобождал от фашистских захватчиков Украину, Белоруссию, Латвию, Литву, Польшу. С боями фронтовик дошел до самого Берлина, где 8 мая встретил долгожданную Победу.



Тимофей Яковлевич удостоен Ордена Красной Звезды и Отечественной войны I и II степени, двух медалей "За отвагу" и "За победу над Германией". И это только часть знаков отличия. А уже в послевоенное время Тимофей Кутыгин ударно трудился, поднимая из руин республику.



Для многих поколений жителей Калмыкии он остается примером стойкости, мужества и настоящего патриотизма.