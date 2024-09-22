Житель Приютненского района подозревается в незаконном изготовлении и хранении оружия.

Следователем МО МВД России «Приютненский», в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту кражи в крупном размере, был осуществлен обыск на животноводческой стоянке, принадлежащей фермеру из Элисты. В жилом помещении полицейскими были обнаружены и изъяты обрез карабина, патроны в количестве 12 штук. Согласно заключению эксперта, обрез относится к категории самодельного огнестрельного оружия и пригоден для осуществления выстрелов.

Владелец стоянки признался, что обнаружил в степи винтовку, из которой самостоятельно изготовил обрез. Самодельное оружие в последующем хранил в доме животновода.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По фактам незаконного хранения и незаконного изготовления оружия следователем и дознавателем МО МВД России «Приютненский» возбуждены уголовные дела по статьям 222, 223 УК РФ. Полиция Калмыкии информирует, что санкции указанных статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы.