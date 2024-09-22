Сегодня в стране стартовала Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги».

С 24 сентября по 27 октября ученики 1-9 классов могут принять участие в онлайн-олимпиаде. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Председатель правительства РФ Марат Хуснуллин считает: «Безопасность детей - один из наших главных приоритетов. В этом направлении в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано. Трафик на дорогах ежегодно увеличивается, и дети должны хорошо знать, как правильно вести себя на проезжей части».

Школьники Калмыкии являются активными участниками олимпиады «Безопасные дороги». Им интересны игровые задания с сюжетами про транспорт и участников, которые формируют навыки безопасного поведения и обучают не теряться среди дорожных знаков, анализировать опасные ситуации на дорогах.

Всероссийская онлайн-олимпиада „Безопасные дороги“, которая проводится в стране уже пятый раз, дает детям возможность закрепить свои знания по правилам дорожного движения. За это время «более 15 миллионов участников в онлайн олимпиадах проверили свою дорожную грамотность», - сообщил Марат Хуснуллин.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия