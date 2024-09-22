Уголовное дело заведено в отношении местного жителя за незаконное хранение наркотических средств, сообщают из МО МВД России «Городовиковский».

В ходе предварительного расследования установлено, что молодой человек, находясь в степной местности близ поселка Лазаревский обнаружил произрастание дикорастущей конопли, кусты которой сорвал и хранил у себя дома для личного потребления.

Согласно заключению экспертизы, изъятым веществом является наркотическое средством каннабис (марихуана) массой более 134 грамм. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ следователем МО МВД России «Городовиковский».

Сотрудники полиции напоминают гражданам, при обнаружении очагов произрастания наркосодержащих растений нельзя самостоятельно предпринимать меры к срыву или уничтожению.