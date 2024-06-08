11 июня, 16:01
 25 °C
95,64
88,99
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 июня, 11:36
НовостиСобытие

Житель Лаганского района обвиняется в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством

Житель Лаганского района обвиняется в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством

Черноземельским межрайонным следственным отделом следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Лагани, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище) и двух эпизодов ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, 29 марта 2024 года в дневное время обвиняемый с целью выяснения отношений с местным жителем незаконно проник в жилой дом последнего, расположенный в городе Лагани. После этого между хозяином дома и обвиняемым произошла ссора, при этом фигурант стал угрожать убийством находившимся в доме женщине и несовершеннолетнему, размахивая при этом отверткой, действия мужчины были восприняты реально.

Следствием было собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следком Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия