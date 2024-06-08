Житель Лаганского района обвиняется в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством

Черноземельским межрайонным следственным отделом следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Лагани, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище) и двух эпизодов ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, 29 марта 2024 года в дневное время обвиняемый с целью выяснения отношений с местным жителем незаконно проник в жилой дом последнего, расположенный в городе Лагани. После этого между хозяином дома и обвиняемым произошла ссора, при этом фигурант стал угрожать убийством находившимся в доме женщине и несовершеннолетнему, размахивая при этом отверткой, действия мужчины были восприняты реально.

Следствием было собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следком Калмыкии