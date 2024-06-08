Сегодня Бату Хасиков представил документы в Избирательную комиссию

Его кандидатура на должность главы республики выдвинута Калмыцким региональным отделением партии Единая Россия. Бату Хасиков предоставил пакет необходимых документов, после их проверки комиссия вручила соответствующее уведомление. На сегодня он единственный претендент на пост главы Калмыкии на предстоящих в сентябре выборах.

В интервью Бату Хасиков почеркнул, что впереди еще ряд ответственных этапов в выборной компании, и он рассчитывает на поддержку земляков. Приняв ответственное для себя решение, баллотироваться на очередной срок на должность руководителя республики, готов продолжать осуществлять планы по дальнейшему динамичному развитию родного края, подчеркнул Хасиков.

Согласно утвержденному календарному плану мероприятий – Избирком будет осуществлять прием документов от кандидатов с 7 по 27 июня.