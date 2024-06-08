30% населения Калмыкии считают, что отпуск должен длиться четыре недели

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. Этого мнения придерживаются больше мужчины, нежели чем женщины. По их признанию, именно 28 дней – это идеальное время для того, чтобы восстановить свои силы.

Среди них респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще остальных предпочли бы отдыхать как можно дольше. Время проведения опроса с 26 мая по 4 июня. Количество респондентов не указывается.