Житель Калмыкии, у которого выявлен британский штамм коронавируса, выздоровел

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним, сообщение о первом в Калмыкии случае заражения британским видом коронавируса было обнародовано в конце прошлой недели, после получения официального подтверждения из лаборатории соседнего региона. Как сообщают эпидемиологи, анализ на определение вируса, в первую очередь, берут у граждан, прибывших из Великобритании и у тех, у кого наблюдается нетипичное течение болезни. Также в Роспотребнадзоре заверили, что мониторинг возможных штаммов COVID-19 ведется постоянно.