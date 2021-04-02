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20 апреля, 21:09
НовостиCOVID-19

Житель Калмыкии, у которого выявлен британский штамм коронавируса, выздоровел

Житель Калмыкии, у которого выявлен британский штамм коронавируса, выздоровел

 Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним,  сообщение о первом в Калмыкии случае заражения британским видом коронавируса было обнародовано в конце прошлой недели, после получения официального подтверждения из лаборатории соседнего региона. Как сообщают эпидемиологи, анализ на определение вируса, в первую очередь, берут у граждан, прибывших из Великобритании и у тех, у кого наблюдается нетипичное течение болезни. Также в Роспотребнадзоре заверили, что мониторинг возможных штаммов COVID-19 ведется постоянно.

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