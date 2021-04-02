В Калмыкию приехали артисты Национального театра Карелии

Вот уже седьмой год подряд, в рамках проекта Минкультуры России «Большие гастроли», у зрителей есть возможность увидеть лучшие постановки со всей страны.

По всем канонам калмыцкого гостеприимства с хадаками и джомбой, протяжными песнями и танцами встречали артисты Национального театра гостей из Карелии.

Труппа из Петрозаводска представит три постановки: «Голомяное пламя» по роману карельского писателя Дмитрия Новикова, «Кадриль» по пьесе известного драматурга Владимира Гуркина «Любовь и голуби», по которой поставлен одноименный фильм, а также лирическую комедию «Дом окнами в поле» знаменитого Александра Вампилова. Это спектакль на редком языке вепсов, малочисленного народа финно-угорской группы.

Национальный театр Карелии - это яркий пример сосуществования различных культур. Представления идут на пяти языках. Гастроли в Калмыкию, говорит главный режиссер Андрей Дежонов, это уникальный шанс рассказать об искусстве своего региона, получить вдохновение и заряд творческой энергии от встречи с новым зрителем.

Впереди у артистов и пресс-конференция, и обзорная экскурсия по Элисте. В свою очередь, калмыцкие зрители, смогут оценить творчество гостей из Карелии. Как сообщили в Национальном театре имени Басангова, по итогам будет организован актерский клуб, на котором будут обсуждать новые идеи, возможные постановки. В этом и есть цель проекта «Большие гастроли». А уже в июне в Петрозаводске представят спектакли «Я-Будда», «Комедия ошибок» и «Араш».