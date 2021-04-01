Около 20 литров крови сегодня сдали жители региона в Национальный день донора

Особенно в ней нуждаются те, кто попал в крупное ДТП или у кого тяжелые роды. Появился еще новый вид донорства. В период пандемии в Центре крови внедрили технологию заготовки еще и «антиковидной» плазмы. Наш спциальный корреспондент Ольга Эняева пообщалась сегодня с теми, для кого спасение людей - гражданский долг.

Когда срочно нужно восполнить запасы крови обычно звонят постоянным донорам, говорят врачи. В списках всегда есть Владимир Манкаев. Но в этот раз он пришел без приглашения, а добровольно. Уже в 23 раз.

Сотрудники Следственного комитета решили помочь тем, кто в такой поддержке сейчас особенно нуждается. Ярослав Чекаенков сдает кровь впервые. Пришел вместе с коллегами из управления Росгвардии.

Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, число доноров сократилось на 40 процентов. Но нехватки крови пока нет, успокаивает заведующий отделом Герман Авалдыков. А вот «антиковидной» плазмы заготовили 90 литров. Больше половины уже использовали для тех, кто борется сегодня за жизнь. Запаса хватит еще для 50 пациентов.

Напомним, помочь могут и те, кто переболел коронавирусом. Но не каждый. Кровь потенциального донора исследуется полностью. Например, из пятисот обратившихся только 190 могли ее сдать.

Кровь и плазма лечебным учреждениям нужна всегда. Они хранятся в этих холодильниках до трех лет. Но выдают их после повторных анализов. В моей практике не было такого, чтобы в наличии не оказалось нужной группы крови, говорит Авалдыков.

Ведь каждый такой пакет плазмы - это спасенные жизни. Поэтому важно, чтобы стало больше тех, кто спешит на помощь. И не только в Национальный день донора. Присоединиться к ним могут и граждане, получившие прививку от COVID-19, но примерно через месяц после полной вакцинации.