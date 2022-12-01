Житель Калмыкии пострадал в ДТП с грузовиком в Ставрополье

Всё произошло 19 апреля около 9 вечера на автодороге "Астрахань — Элиста — Ставрополь". Водитель автомобиля Лада-Гранта выехал за сплошную линию разметки для осуществления обгона, в результате чего совершил столкновение со встречно движущейся фурой, которая остановилась на перекрестке для разворота. С переломом ноги в больницу доставлен 53-летний водитель легкового авто, житель Калмыкии.

Он уже привлекался к ответственности за подобное нарушение. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Ставрополья, ему грозит лишение права управления сроком на 1 год.