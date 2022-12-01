Калмыкия - в числе регионов-лидеров по догазификации

Об этом стало известно на совещании с членами правительства под председательством Президента Владимира Путина. Участники встречи обсуждали подготовку программы развития новых регионов, ситуацию с пожарами и паводками, а также ход социальной газификации. Как сообщил вице-премьер страны Александр Новак, на текущий момент от российских граждан поступило более 1 млн заявок на догазификацию, заключено свыше 800 тысяч договоров, из них - 66% уже исполнено. При этом год назад этот показатель достигал всего 35%.



Также он отметил, что лидерами по темпам газификации являются 10 регионов, в том числе Чеченская Республика, Марий Эл, Волгоградская область и Калмыкия. Информацию об этом разместил в своём телеграм-канале зампред региональног правительства Наран Кюкеев.