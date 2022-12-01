В законную в силу вступил приговор Яшкульского районного суда в отношении запрещенной в России экстремистской организации "АУЕ"

В законную в силу вступил приговор Яшкульского районного суда в отношении организатора и 5-ти участников запрещенной в России экстремистской организации "АУЕ", сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Калмыкии



Она функционировала на территории "Исправительной колонии № 2". Преступная деятельность участников ячейки выявлена и пресечена в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий региональных управлений УФСБ, МВД и ФСИН.



По данным следствия, осужденные осуществляли пропаганду "воровской идеологии", вовлекали в свои ряды новых членов, в том числе возбуждая ненависть и вражду к сотрудникам правоохранительных органов. Их обвиняли в совершении преступления, предусмотренного статьей 282.2 уголовного кодекса "Организация деятельности экстремисткой организации, а также участие в ней". С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил организатора и активных участников ячейки к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимов.



Добавим, что движение "АУЕ" Решением Верховного суда признано запрещенным на территории России 17 августа 2020 года.