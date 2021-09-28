Житель Калмыкии подозревается в заведомо ложном доносе о собственном похищении и удержании в плену

По данным следствия, утром 10 октября, 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на телефон единой диспетчерской службы «112» и сообщил, что его похитили и удерживают на животноводческой стоянке в Целинном районе.



В ходе проверки доводы заявителя не нашли своего подтверждения. Мужчину никто не похищал и на животноводческой стоянке не удерживал. В связи с этим, Следственным комитетом по Калмыкии принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения и незаконного удержания, а в отношении заявителя возбуждено новое за заведомо ложный донос.



В настоящее время сотрудниками Целинного межрайонного следственного отдела выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Региональное следственное управление напоминает, что заведомо ложный донос является уголовно-наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание от штрафа до трех лет лишения