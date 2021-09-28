В Калмыкии состоялось первое Республиканское родительское собрание по вопросам воспитания

Мероприятие прошло на базе Этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты. Речь шла о новых проектах, информационных ресурсах, касающихся родителей.

В обсуждении приняли участие член коллегии Министерства просвещения России Алексей Гусев, представители родительских комитетов и заинтересованные родители.

Итогом встречи стало решение продолжить такие мероприятия, где можно обсудить вопросы воспитания, школьных трудностей и гуманного подхода к образованию.