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21 октября, 12:28
НовостиОбразование

В Калмыкии состоялось первое Республиканское родительское собрание по вопросам воспитания

В Калмыкии состоялось первое Республиканское родительское собрание по вопросам воспитания

Мероприятие прошло на базе Этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты. Речь шла о новых проектах, информационных ресурсах, касающихся родителей.

В обсуждении приняли участие член коллегии Министерства просвещения России Алексей Гусев, представители родительских комитетов и заинтересованные родители.

Итогом встречи стало решение продолжить такие мероприятия, где можно обсудить вопросы воспитания, школьных трудностей и гуманного подхода к образованию.

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