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21 октября, 13:33
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

В Калмыкии анонсировали введение QR-кодов

В Калмыкии анонсировали введение QR-кодов

В рамках Оперативного штаба рассмотрели новые меры предосторожности и ограничения по работе организаций и учреждений республики. Это внедрение QR-кодов, дополнительные каникулы в образовательных учреждениях с 23 октября до 7 ноября, а также перевод на удаленную работу сотрудников старше 60 лет.

Главное,  чтобы принимаемые меры работали. «Их исполнение будем строго контролировать, призывать к ответственности», – подчеркнул Глава региона

Также на заседании уделили внимание вакцинации населения. Он будет контролироваться ежедневно. «Вакцинация является одним из самых действенных способов борьбы с COVID-19. И наша задача — донести это до всех наших жителей, особенно до молодёжи»,– прокомментировал Глава Калмыкии.

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